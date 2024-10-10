Yeni eğitim öğretim yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) öğrenim görmeye başlayan öğrenciler için Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi.2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemine başlayan ETÜ’de yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitenin sunmuş olduğu akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkanları keşfetmesini sağlamak ve uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla düzenlenen oryantasyon programları kapsamında Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali gerçekleştirildi.Yaşam Merkezi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen festivalde akademik danışmanlar ve kulüp başkanları üniversiteye yeni başlayan öğrencilere geçmiş yıllarda düzenledikleri etkinlikler ile bu yıl içerisinde faaliyet takvimlerinde yer alan programlar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler ilgi duydukları alanlarda kulüplerin yapmış olduğu çalışmaları görürken, sosyo-kültürel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek, boş zamanlarını iyi değerlendirmek ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanabilmek için birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüplere üye olup; konserler, ödüllü yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.Festivalin açılışında konuşan Rektör Çakmak, Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali’nin geleneksel olarak her güz döneminin başında düzenlendiğini ifade ederek: “Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif açıdan gelişimlerini çok önemsiyoruz. Zira üniversitemizden mezun olup iş dünyasına adım atarken iş verenler sizlerin yalnızca akademik başarısına değil aynı zamanda takım çalışmasına yatkınlığınızı ve ortak çalışma kültürüne sahip olup olmadığınızı da değerlendirecektir. Bu nedenle kulüp tanıtım festivalimiz bahsettiğimiz ilave becerileri kazanmanız için önemli bir fırsat sunuyor. Burada 40’ın üzerinde aktif kulübümüz bulunuyor. Bunlardan herhangi birine üye olabileceğiniz gibi kendiniz yeni bir kulüp de kurabilirsiniz. Bunlar sizin kişisel gelişim açısından oldukça önemli. Üniversite hayatı yalnızca derslerden ibaret değildir. Bu tip faaliyetler sayesinde sosyalleşecek, yeni arkadaş çevreleri edineceksiniz ve birçok kabiliyetlerinizi geliştireceksiniz. Sizlerle birlikte hem kulüplerimizin sayısını hem de niteliğini artıracağız. Bu vesileyle hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor, 2024-2025 Akademik Yılının hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.