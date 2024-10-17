Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında 11 Ekim 2024 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile "Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı" kapsamında önemli bir adım atıldı. Yapılan iş birliği ile üniversitede öğrenim gören öğrencilere siber güvenlik eğitimi verilmesi ve bu alanda yetenek geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.Protokol, Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, öğrencilerin farkındalıklarını artırmayı ve kariyer planlamalarını desteklemeyi amaçlıyor.Bu kapsamda, eğitim faaliyetleri hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak yürütülecek, öğrencilere siber güvenlik konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırılacak olup, eğitim sonunda başarılı olan öğrenciler, stajyer programına dahil edilerek sektöre hazırlıklarını tamamlamaları hedefleniyor. Program, 2024-2025 ve 2025-2026 eğitim yıllarını arasında olup gerekli görüldüğü takdirde uzatılabilecek.