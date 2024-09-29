Türk Kızılayı Engelsiz Erzurum Şubesi Başkanı Abdullah Keleşoğlu ve yönetimi kurulu, Habib Baba ve Bakırcılar esnafına lokma ikram etti.Erzurum’da Ahilik Haftası münasebetiyle, engelliler esnafı unutmadı. Bu vesileyle Türk Kızılayı Erzurum Şubesi tarafından yaptırılan lokmalar; esnaf ve sanatkar çarşısı olan, aynı zamanda ahilik geleneğini devam ettiren Bakırcılar Çarşısı ve Habib Baba çarşısı esnafına dağıtarak haftalarını tebrik ettiler. Türk Kızılayı Engelsiz Erzurum Şubesi Başkanı Abdullah Keleşoğlu “Ahilik geleneğinim devam ettirmesinde gayretinde olan esnaf ve sanatkâr erbaplarına, bu geleneği devam ettirme gayretlerinde olduklarından dolayı hem de onları unutmadığımızı göstermek için böyle bir ikramda bulunduk. Birliğimiz ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine adına bu tarz programları önemsiyoruz” dedi.