Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü Oltu Şubesi, kar ve kış demeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Oltu’da su ve kanalizasyon altyapısı güçlendirilirken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü Oltu Şubesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ilave su hattı çalışmaları konusunda büyük bir özveri gösteren ekipler, iş makineleri ile kanal açarak yeni hatları döşemeye devam ediyor."Kışın zorluklarına rağmen hedef sağlıklı su"Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Oltu Şube Şefi Mustafa Kul, kış şartlarının zorluğuna rağmen su hattı çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Kul, “Kış aylarında fırsat buldukça ilave su hattı yapıyoruz. Don olayları ve olumsuz hava şartlarına rağmen, gece gündüz demeden ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışarak ilçemize sağlıklı içme suyu temin ediyoruz,” dedi.Ekipler ilçe halkının sağlıklı su ihtiyacını karşılıyorOltu’nun su altyapısını iyileştirmek amacıyla yürütülen ilave su hattı çalışmaları, ilçede uzun vadeli su temini için önemli bir adım olarak görülüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bu yoğun çabası, Oltu halkına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etme hedefini güçlendiriyor.Ekiplerin, hava şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin gösterdiği bu özverili çalışmalar, Oltu’daki su altyapısının güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor.