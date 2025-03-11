Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı’nda bulunan eski Devlet Su İşleri (DSİ) yerleşkesine millet bahçesi yapıyor. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kısa zamanda millet bahçesinin yapımına başlanacak.İpekyolu Caddesi’nde bulunan yaklaşık 140 dönümlük eski Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğüne ait arazinin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla arazinin 90 dönümünün millet bahçesine dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı. Geriye kalan kısmında ise Selçuklu mimarisi ağırlıklı yeni valilik hizmet binası yapılacak. 1969’da kurulan ve 56 yıldır DSİ tarafından kullanılan yerleşke Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından millet bahçesine dönüştürülüyor. Millet bahçesinin yapımı için de ihale sürecine geçildi.İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte en kısa zamanda parkın yapımına başlanması planlanırken, yerleşkede millet bahçesinin cazibesini artıracak. Yarım asırlık ağaçlar ve yeşil alanlar da korunacak. Millet bahçesinin 90 dönümlük alanında yürüyüş yolları, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, tenis kortu, voleybol sahası, ışıklı süs havuzları, survivor parkuru, amfi, yeni ağaç ve çalı dikimleri yapılacak.Yeni millet bahçesi bulunduğu konum, büyüklüğü ve sahip olduğu yeşil alanında dinlenmek ve keyifli zaman geçirmek isteyen Vanlıların yeni mekânı olacak. Yerleşkede bulunan futbol sahası ve mevcut cami güçlendirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.Millet bahçesi tamamlandığında, Van halkı doğayla iç içe, yeşil alanlarla çevrili, daha temiz ve ferah bir yaşam alanına kavuşacak. Bu projeyle şehirdeki betonlaşmanın azalması, çevreye duyarlı bir yaşam alanının oluşturulması ve halkın doğa ile bütünleşmesi sağlanacak.