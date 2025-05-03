DAİMFED Başkanı Kadircan Esen, "Sanayi sitesi doğru planlamayla yalnızca Malatya’ya değil, tüm bölgeye hitap eden bir cazibe merkezine dönüşebilir" dedi.DAİMFED Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya Sanayi Sitesi esnafları ve tedarikçi grubu ile bir araya gelerek mevcut yerin durumu hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi.Toplantıda söz alan esnaflar, yerlerinin geleceği konusunda büyük bir belirsizlik yaşandığını ve önerilen yeni alanın mevcut ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Esnaflar, kendi yerlerinde yapılacak her türlü dönüşüm çalışması için istişareye açık olduklarını ve bu konuda beklenti içinde olduklarını ifade etti."Sanayi sitesi doğru planlama ile yerinde dönüşerek bölgeye hitap eden bir cazibe merkezi olmalı"Esen, Malatya’nın merkezinde yaklaşık 60 hektarlık alana sahip olan eski sanayi sitesi alanının ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek, "Bu alanda yer alan birçok bağımsız bölüm, depremde çeşitli derecelerde hasar aldı. Buradaki esnaf mağdur edilmeden yeni yerlerine hızla taşınmalı ve bu alan, doğru planlama ile Malatya’nın ticari cazibe merkezi haline gelmelidir" ifadelerine yer verdi.Esen ayrıca, "Otoparkı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla modern taleplere cevap veren örnek bir ticaret çarşısı planlanırsa; Elazığ, Bingöl, Muş, Tunceli, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas ve Diyarbakır gibi çevre illerin de faydalanabileceği bir merkez oluşturulabilir. Malatya’nın bu kronikleşmiş sorununu çok yönlü ele alarak çözmek gerekiyor. Eğer Masko modeliyle bir çarşı planlanırsa, bu alan şehrin ticari yükünü büyük ölçüde hafifletebilir. Daimfed Malatya olarak bu konuda avan proje ve planları hazırlayıp, gerekli mercilere ve esnafımıza ileteceğiz" şeklinde konuştu.Sanayi sitesi esnafları ise ziyaretten ve yapılan istişareden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu soruna ilgi gösterdiği için Daimfed Malatya Yönetimi’ne teşekkürlerini iletti.