Erzurum’da bir ilk gerçekleşti ve tarihi bir bina karikatür evine dönüştü.Erzurum’da yıllardan beridir kesintisiz olarak çıkardığı Fırfirik Dergisi ile kent yaşamına mizahi yaklaşımlarla farkındalık oluşturan Gazeteci ve Karikatürist Vedat Refahiyeli, Kültür Yolu Festivali çerçevesinde açtığı Karikatür Evi ile ilgi odağı oldu. Erzurum Kalesi’nin olduğu alanda açılan Karikatür Evi ziyaretçilerle dolup taşarken, usta gazeteci Vedat Refahiyeli karikatür meraklılarına atölyesinde bir yanda deneyimlerini aktarırken bir yanda da karikatür çizmenin inceliklerini anlatıyor.