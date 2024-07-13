Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi’nin katkılarıyla, Oltu Aşıklar Havzası Derneği tarafından düzenlenen “Aşıklar Şöleni” Oltu Belediyesi 25 Mart Gençlik Parkı Çadır Cafe’de yapıldı.11 halk ozanın katıldığı programda, Oltulular doyasıya türkü dinlediler. Programda Aşık Erol Şahiner ile Necati Kaya’nın atışması geceye hem renk kattı hem de katılımcıları gülümsetti. Programın sonunda 11 aşığın birlikte söylediği kahramanlık türküleri ayakta alkışlandı. “Aşıklar Şöleni” programına Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Oltu Belediye Başkan Yardımcıları Osman Coşkun, İsrafil Aslan, Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu Çuval Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Güzel ve Oltulu vatandaş katıldı.