Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla yürütülen ÜNİDES Programı ikinci dönem sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi’nden 15, Erzurum Teknik Üniversitesi’nden ise 3 öğrenci kulübü projeleriyle destek almayı başardı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla yürütülen ÜNİDES Programı ikinci dönem sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 701 projenin destek aldığı program, gençlerin farklı alanlarda gelişimini desteklemek için geniş bir yelpazede katkılar sağlıyor. Erzurum, bu dönemde elde ettiği başarıyla dikkat çekti.Türkiye genelinde 41 milyon tl’den fazla destek verilecekBaşvuru süreci, genclikhizmetleri.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleşti. Değerlendirme kapsamında 998 proje incelendi ve toplamda 41.441.657 TL destek sağlandı. ÜNİDES, projelerin özgünlüğü, sürdürülebilirliği ve gençlik politikalarına uygunluğu gibi kriterler çerçevesinde yapılan titiz bir değerlendirme sonucunda başarılı projelere destek verdi. Desteklenen projeler, bilim ve teknolojiden sanata, spordan sosyal gelişime kadar birçok farklı alanda gençlerin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.Erzurum’dan ÜNİDES başarısıErzurum, programın ikinci döneminde önemli bir başarıya imza attı. Atatürk Üniversitesi’nden 15, Erzurum Teknik Üniversitesi’nden ise 3 öğrenci kulübü projeleriyle destek almayı başardı. Desteklenen 15 proje yerel düzeyde uygulanacakken, 3 proje ulusal çapta hayata geçirilecek.Erzurum’dan desteklenen projeler arasında Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Mahalleni Yeniden Hayal Et, Fikir ve Tasarım Yarışması" da var. Proje ile Erzurum’da o anlık açıklanan bir mahallenin Mimarlık Fakültesi Öğrencileri tarafından oluşturulmuş gruplarla 48 saat sürecek bir maratonla yeniden düzenleme için projeler oluşturulması hedefleniyor. En iyi projelerin ödüllendirileceği yarışma ikinci dönem gerçekleştirilecek.Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Spor ve Aktivite Kulübü ise kabul aldığı “Karfest: Kardeşlik Festivali” projesi ile üniversite öğrencileri için unutulmaz kar festivali düzenlemeyi planlıyor.Genç ofisler ile uygulama süreciDesteklenmeye hak kazanan projelerin uygulama süreci, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülecek. Temmuz 2025’e kadar tamamlanması beklenen projeler için kulüp temsilcileri oldukça heyecanlı. Projelerin uygulanması sürecinde, Genç Ofisler önemli bir rol üstlenecek. Genç Ofisler, üniversite kampüslerinde yer alan ve Gençlik Merkezlerinin daha küçük ve pratik bir modeli olarak gençlerin projelerini gerçekleştirmelerine, serbest zamanlarını söyleşi, gezi, eğitim, atölye çalışmaları gibi kültürel, sanatsal aktivitelerle değerlendirmelerine destek veren birimler olarak hizmet vermektedir.Erzurum’daki Genç Ofisler, proje ekipleriyle iş birliği içinde çalışarak süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini, gerekli rehberlik ve kaynak desteğinin sağlanmasını temin edecek.Gençlik ve spor yetkililerinden gurur dolu açıklamalarErzurum’un elde ettiği bu büyük başarı, sadece gençlerin değil, şehrin genel anlamda kalkınmasına da önemli bir katkı sağladı. ÜNİDES programının Erzurum’da tanıtımı ve teşvik edilmesinde büyük çaba gösteren Gençlik Liderleri Emine Er Aksakallı, Mehmet Emin Daş ve Ömer Çolakoğlu, bu başarıdan duydukları mutluluğu ifade ederek, Erzurum’dan bu kadar çok projenin desteklenmesinin gurur verici olduğunu belirttiler.Geleceğe ilham kaynağıErzurum’un ÜNİDES programında yakaladığı başarı, şehri Türkiye genelinde en çok destek kazanan iller arasına taşıdı. Erzurum’un gençleri, bilimden sanata, sosyal sorumluluktan kültüre kadar geniş bir yelpazede projeler üreterek hem bölgesel hem de ulusal kalkınmaya öncülük etmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu anlamlı programı, gelecekte daha büyük başarı hikayelerine ilham kaynağı olmayı sürdürecek.