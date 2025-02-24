Erzurum zengin tarihi ve sahip olduğu kültürel değerleriyle bu güne kadar 60 ürün için coğrafi işaret aldı.19 ürün ise tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan onay bekliyor.2025 yılının ilk aylarında Erzurum’dan 5 ürün için daha TÜRKPATEN’e başvuru yapıldı. Ülkemizde Gaziantep ve Konya’dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum’da; ilk coğrafi işaretli ürün olan Karnavas Dut Pekmezi için Ormanağzı Köyü Muhtarlığı 12 Ağustos 2005’de müracaat yapıldı ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 9 Haziran 2009’da onay verildi. Erzurum Civil Peyniri ve Oltu Cağ Kebabı ilk üçte tescil alınan diğer iki ürün olarak dikkat çekiyor.Halen 19 ürünü TÜRKPATEN’te inceleme aşamasında bulunan Erzurum’da bu yılın ilk başvuruları da yapılıyor. Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Sinisi, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri, Hınıs Domas Peyniri ve Hınıs Kekik Balı’nın coğrafi işaret alması için başvuru yapıldı. Bu başvurular içinde ilk kez şahıs bazında 4 müracaatın olması dikkat çekti. Bu yeni 5 başvuru dışında; Pasinler Balı, Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı ,Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı ve ve Erzurum İspir Gobdini’de değerlendirme aşamasında bekliyor.Bu arada; Erzurum Bar Ekibi Kıyafeti, Erzurum Sinisi, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Ayak Paça Çorbası, Erzurum Etli Pazı Dolması ve Erzurum Göğermiş Peynirli Pide için Erzurum Büyükşehir Belediyesi coğrafi işaret için başvuru yaptığını açıklamıştı.