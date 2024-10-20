Türkiye’deki iller içinde sahip olduğu 55 coğrafi işaretli ürünle ülke sıralamasında 3. sırada yer alan Erzurum’dan 3 ürün için daha tescil alındı.12 Nisan 2021 tarihinde Erzurum Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Kurumu’na mahreç işareti “Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar” ürün grubundan “Erzurum Babaanne Pastası / Erzurum Pastası ve Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi” ve “Yemekler ve çorbalar” ürün grubundan "Erzurum Patates Boranisi" 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle coğrafi işaret aldı. Böylece Erzurum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 58’e çıkmış oldu.58 ürün için coğrafi işaret alındıÜlkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. İşte Erzurum’dan çıkıp Türkiye’ye hatta dünyaya ün salmış coğrafi işaretli tadlar ve ürünler; Erzurum Babaanne Pastası / Erzurum Pastası, Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi, Erzurum Patates Boranisi, Tortum Ekşi Pestili, Pasinler Yaprak Döner, Erzurum Cılbıra / Erzurum Çılbır, Erzurum Herle Aşı Çorbası, Erzurum Hink Yemeği, Erzurum Çaşır Kavurması, Erzurum Tatar Böreği ,Erzurum Tuzlu Lokumu, Erzurum Lavaş Ekmeği / Erzurum Ecem Ekmeği / Erzurum Acem Ekmeği, Erzurum Hurma Tatlısı, Erzurum Kaz Lokması, Erzurum Ayva Yahnisi / Erzurum Ayva Kalyesi, Erzurum Kavut Haşılı, Erzurum Ketesi, Erzurum Pastırmas,ı Erzurum Çeç Pancarı, Erzurum Pekmezli Kadayıfı, Erzurum Kara Fatma Çorbası, Erzurum Eriştesi, Erzurum Ekşili Dolma, Erzurum Tereyağı, Erzurum Tel Helvası, Erzurum Aşotu, Erzurum Çaşır Salamurası, Erzurum Çiriş Yemeği, Erzurum Gliko, Erzurum Şalgam Dolması ,Erzurum Et Kavurması, Erzurum Kıtlama Şekeri Erzurum Hasıta / Erzurum Hasuta, Erzurum Sucuğu, Erzurum Ayran Aşı Çorbası, Erzurum Kesme Aşı Çorbası, Erzurum Dut Çullaması, Erzurum Yumurta Pilavı, Hasankale Lavaşı, Erzurum Aşmalı Yahni, Erzurum Demir Tatlısı ,Erzurum Çortutu Pancarı, Karnavas Bezi, Erzurum Mantısı /Erzurum Hıngeli, Erzurum Peynir Helvası, Erzurum Pekmezli Baklavası, Erzurum Su Böreği, Narman Şeker Fasulyesi, İspir Kaymağı, Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı, Hınıs Fasulyesi, Oltu Taşı, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir), Erzurum Kadayıf Dolması, İspir Kuru Fasulyesi , Oltu Cağ Kebabı, Erzurum Civil Peyniri ve Karnavas Dut Pekmezi16 ürün daha tescil bekliyorTarih, kültür ve kış turizminin yanında aynı zamanda gastronomi şehri olan Erzurum’da 16 ürün ve yiyecek tescil için gün sayıyor. Bunlar; Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı, Bardız Kilimi, Erzurum İspir Gobdini, Erzurum Burması/Erzurum Burma Bileziği ve Hınıs Köftesi olarak sıralanıyor.