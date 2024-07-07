Erzurum’un Aşkale ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halindeki 34 KY 7084 plakalı otomobil, Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak durabildi. Ardından gelen tır yavaşlayarak durdu, yine aynı istikametten gelen otomobiller duramayarak tıra arkadan çarptı, başka bir otomobil ise tır ve otomobillere çarpmamak için hamle yaptıysa da öndeki otomobile çarparak durdu. Kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri hızla gelerek yol güvenliği sağlandı, yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı.6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında büyük çapta maddi hasar olurken, sürücü ve yolcular kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Öte yanda, bir hafta içerisinde ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan ve önemli bir geçit olan Tepebaşı mevkiinde aynı noktada ikinci zincirleme trafik kazası meydana geldi.