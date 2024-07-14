Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 10 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Aşkale’nin Tepebaşı mevkiinde zincirleme trafik kazası yasandı. Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halindeki 34 GM 4024 plakalı otomobil, yağan Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yağan yağmur ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda dönmeye başladı, akabinde yine yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.Otomobilin arkasında seyreden 31 B 6443 plakalı tır, kaza yapan otomobile çarpamamak için kayganlaşan yolda güçlükle durabildi. 05 RA 100 plakalı otomobil de duramayarak tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen ilçe trafik ekipleri yol kontrolünü sağladığı esnada bir diğer otomobil ise kayarak hem refüje hem de yandaki hafif ticari araca çarptı.Yaşanan zincirleme trafik kazasında büyük çapta maddi hasar olurken, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans gelerek yaralıları önce Aşkale ilçe Devlet Hastanesine, buradan da Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Öte yandan, Aşkale ilçesinde Tepebaşı mevkiinde son bir haftada üçüncü zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşlar bölgede tedbir alınmasını istedi.