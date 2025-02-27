Erzurum’un üroloji dalında yetiştirdiği hekimlerden biri olan Doç. Dr. Fatih Kürşat Yılmazel, Erzurum’da bir ilki gerçekleştirdi.Robotik cerrahi dalında aldığı eğitimle adından söz ettiren ve başarılı çalışmalarıyla hastaların takdirini toplayan Doç. Dr. Yılmazel, "Bundan böyle kendi kliniğimizde tüm hastalarımıza şifa olmayı amaçlıyoruz." dedi.Üroloji hastalıkları ve tedavileri, robotik cerrahi ve sünnet dallarında hizmet vermeyi amaçlayan FKY Özel Üroloji Kliniği hekimi Doç. Dr. Yılmazel, klinik hakkında şu bilgileri paylaştı: "Kliniğimiz şehir merkezi içerisinde Yakutiye sınırları içerisinde Bilkent Lisesi karşısındadır. Özellikle tüm hastalarımıza yakın olması amacıyla bu lokasyonu tercih ettik. Kliniğimizde gerek ürolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde gerekse robotik cerrahi gerektiren operasyonlarda en iyi ve en kaliteli hizmeti vermeye başladık. Bu anlamda ihtiyacımız olan en modern en son teknolojik cihazları kullanıyoruz. Ayrıca önümüzdeki yaz aylarında sünnet olacak çocuklarımıza da burada en sağlıklı en güvenilir hizmeti vereceğimizi de duyurmak istiyorum"