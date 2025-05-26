Erzurum’un 2026-2028 yıllarını kapsayacak bitkisel üretim planlamasını hazırlamak üzere İl Teknik Komite bir araya geldi.Toprak ve su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve stratejik ürünler başta olmak üzere, bitkisel ve hayvansal ürünlerde gıda az-talep dengesini sağlamak amacıyla 2025 üretim sezonundan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tarımsal üretim planlaması uygulamaya konuldu. Bu kapsamda Erzurum’un 2026-2028 yıllarını kapsayacak bitkisel üretim planlamasını hazırlamak üzere İl Teknik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen İl Teknik Komite Toplantısında, Erzurum’da yaygın olarak yetiştirilen bitkisel ürünlerin yetiştirilme alanları ve verimleri, tarım alanlarının sulama durumu ve çiftçi deneyimleri dikkate alınarak havza bazında bitkisel üretim planı hazırlandı.