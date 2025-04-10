Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi.Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzurum’da ilk olarak Havuzbaşı Atatürk çelenk sunma töreni düzenlendi. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma programı yapıldı. Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi adına anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, törende yaptığı konuşmada Türk Polis Teşkilatının 180 yıldır halkına ve devletine iyi hizmeti vermenin çabasında olduğunu ifade etti. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi, motosikletli polis timleri gösteri yaptı.Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programlar çerçevesinde Erzurum Asri Mezarlık’ta bulunan şehit polis kabirleri ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretlerinde Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve kabirlere karanfiller bırakıldı. Programlara emniyet, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.