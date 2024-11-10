Erzurum’un Oltu ilçesinde tespih atölyesinde çıkan yangın söndürülürken, atölyede meydana gelen patlamada yaralanan itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesi Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde Mustafa Altaş’a ait tek katlı Oltu taşı tespih atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, içerideki kışın yakılacak talaş dolu çuvallar dışarıya çıkartıldı. Yangına müdahale etmek için atölyeye giren itfaiye eri Lokman Kaya (38) ise meydana gelen ani patlama sonucu yaralandı. Elleri ve yüzünde ikinci derece yanıklar oluşan itfaiye eri, Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.