Erzurum’da terör propagandası yaptıkları belirlenen 4 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Sosyal paylaşım platformları üzerinden “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçunu işledikleri değerlendirilen S.K., C.B., İ.I. , A.S. isimli şahıslar adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.Şahıslar gerekli işlemlerinin tamamlanması akabinde adli mercilere sevk edilirken ifadeleri alınan şahıslardan A.S. isimli şahıs tutuklandı.