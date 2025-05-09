Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, DAP (Doğu Anadolu Projesi) desteğiyle kurduğu modern serasında bu yıl 190 bin adet kaliteli fide üreterek Erzurumlu çiftçilere önemli bir katkı sunuyor.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin talimatları ve Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay’ın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında iki yıldır sürdürülen üretim çalışmaları bu yıl meyvesini verdi. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, marul, brokoli ve daha birçok sebze çeşidinin fideleri, Erzurum’un tarım potansiyelini canlandıracak şekilde satışa sunuldu.Kaymakam Muhammet Tugay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dap desteği ile kurduğunuz serada tarım lisesi olarak fide üretiyoruz. Amacımız Erzurumlu çiftçinin fide ihtiyacını Erzurum’da karşılayabilmek. İki senedir üretim yapıyoruz, bu sene fidelerimiz çok güzel oldu. 190 bin fide ürettik" ifadelerini kullandı.Fideler, son teknoloji ile donatılmış seralarda, kaliteli hibrit tohumlardan yetiştirildi. Üretimin her aşaması Tarım Lisesi öğrencileri ve alan öğretmenleri tarafından yürütülüyor. Bu sayede öğrenciler hem uygulamalı eğitim alıyor hem de yerel tarıma aktif katkı sağlıyor.Fide Satışı BaşladıFidelerin satış fiyatları ise oldukça makul seviyede tutuldu. Domates, patlıcan, brokoli, biber çeşitleri ve salatalık gibi birçok fide 10 TL’den satışa sunulurken, marul fideleri ise 5 TL’den alıcı buluyor. Erzurum’da tarımın gelişmesi ve gençlerin üretime katılması adına büyük önem taşıyan bu proje, hem eğitimde hem de yerel kalkınmada örnek teşkil ediyor.