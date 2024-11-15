Erzurum’un Uzundere ilçesinde gece saat 01.00 civarında gökyüzünde beliren stratokümülüs bulutları izleyenleri hayran bıraktı. Gökyüzünü kaplayan bu ilginç bulut oluşumları, sıra dışı şekilleriyle dikkat çekti ve görenlere eşsiz bir görsel şölen sundu.Yoğun yağmur ve kar taşıma kapasitesiyle bilinen stratokümülüs bulutları, bölge sakinlerine yaklaşan soğuk hava ve yağışların habercisi oldu.Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların genellikle kış aylarında ve yağış öncesi atmosferde oluştuğunu belirtirken, bulutların oluşturduğu etkileyici manzaraların doğa fotoğrafçıları ve gökyüzü gözlemcileri tarafından kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.Gecenin sessizliğinde ortaya çıkan bu doğa olayı, bölge sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.