Erzurum’da etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, çok sayıda iş yeri ve bodrum katı su bastı.Meteorolojinin günlerdir sarı kod uyarısı yaptığı Erzurum’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık iki haftadır benzeri manzaralara sahne olan Erzurum’da bir kez daha kısa süreli sağanak yağış başta kent merkezi olmak üzere il genelinde etkili oldu. Alt geçitlerin suyla dolduğu kent merkezinde çok sayıda iş yeri ve bodrum kat sular altında kaldı. Bazı araçlar göle dönüşen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı yollarda çökmeler yaşandı. Kent merkezinde bazı yollarda sinyalizasyonların çalışmaması yüzünden sıkıntılar yaşandı, polis kavşaklarda ek önlemler alarak kazalara engel olmaya çalıştı.