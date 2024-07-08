Erzurum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta bodrum katları ve giriş kattaki iş yerlerini su bastı. Aracı içerisinde mahsur kalan sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Meteorolojinin sarı kod uyarısı yaptığı Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Yaklaşık iki saat devam eden sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı yollarda çökmeler yaşanırken, giriş katta bulunan iş yerlerini ve bodrum katları su bastı. Alt geçitlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Aracı içerisinde mahsur kalan bir kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.AFAD, itfaiye, polis, belediye ve jandarma ekipleri, ihbar gelen bölgelere kısa zamanda ulaşmaya çalışıyor.