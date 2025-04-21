Erzurum’da polis ekiplerince yapılan operasyonda 2 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik köpeği Magnum ile yapılan çalışmada; 2 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ve 7 bin 60 TL suç unsuru para ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili adli mercilere sevk edilen H.S. (30) tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Konu ilgili emniyetten yapılan açıklamada "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.