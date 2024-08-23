Erzurum’da 393 polis adayı için POMEM Çat Yolu Yerleşkesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi.POMEM Çat Yolu Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 30. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mezunlar adına konuşan dönem birincisi Faruk Uğur, yaş kütüğüne plaket çaktı.“Gözü pek yiğitlerim, bu ocak kutsal bir ocaktır”Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir, eğitimini tamamlayan polis adaylarını eğitimde şefkatle kucaklayıp erdem ve bilgiyle donattıklarını belirterek, “Eğitim kurumumuzun amacı devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne duyarlı, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına sahip, insan haklarına saygılı, toplumla iyi iletişim kurabilen, teknoloji kullanma becerisine sahip polisler yetiştirmektir. Gözü pek yiğitlerim, bu ocak kutsal bir ocaktır. Vatandaşın canı malı, namusu ve huzuru sizlere emanet edilmiştir. Bilgili ve inançlı yüreğinizle sadakatle bağlandığımız teşkilatımıza, amirlerinize güvenin. Kanunlara saygılı olun. Adalet için ettiğiniz yemini asla ve asla unutmayın" dedi.“Her zaman yanınızda olacağız”AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, “Mazlumun yanında olmanın, zalimin ve kanun dışına çıkanların, hukuk dışına çıkanların, suç işleyenin karşısında olmak sizin en büyük göreviniz. Bu süreçte biz de hükümet olarak parlamenterler olarak her zaman sizin haklı mücadelenizin yanında yer alacağız” şeklinde konuştu.“Şerefli üniformanın sorumluluğunu üstleniyorsunuz”Vali Mustafa Çiftçi ise, mezun olan polis adaylarına başarı dileyerek, "Bugün burada ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir sorumluluk üstlenecek olan 393 genç polisimizin mezuniyet töreni için bir araya geldik. Onlar, vatan sevgisiyle dolu, adanmışlıkla yoğrulmuş, fedakarlık ve azimle donanmış vatan evlatları olarak Türk Polis Teşkilatı’nın saflarına katılmaya hak kazandılar. İntibak eğitiminin tamamlanmasının ardından iki dönemde toplam 18 ders başlığı altında 660 saatlik teorik ve pratik eğitim alan genç kardeşlerimiz, temel atış eğitimini de başarıyla tamamlayıp mezun olmaya hak kazandılar. Bugünden itibaren büyük bir iftiharla giydiğiniz şerefli üniformanın sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Bu üniforma, milletimizin güvenliğini sağlama görevinin size teslim edildiğinin göstergesidir. Hepimizin tek bir amacı var, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak" şeklinde konuştu.Törende dönemi dereceyle bitiren ilk 10 adaya sertifika ve hediye verildi. Polis adayları yemin ettikten sonra İl Müftüsü Rüstem Can dua etti. Tören geçişi sonrası polis adayları hep birlikte keplerini havaya fırlattı. Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer davetliler katıldı.