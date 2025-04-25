Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan operasyonda 7 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) görevlilerince ve Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) Magnum ile yapılan çalışmalar kapsamında; 7 kilo 100 gram metamfetamin ve 5 bin 700 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında göz altına alınarak adli mercilere sevk edilen M.S. (41) ve I.S. (16) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.