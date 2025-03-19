Erzurum’da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yakutiye Belediyesi Rabi Ana Mahallesi Osman Paşa Sokak’ta terk edilmiş ve içinde kimsenin yaşamadığı müstakil evden bir anda alevler yükseldi. Durumu fark eden çevre sakinleri polis ve itfaiyeye bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği ile birlikte yangına müdahale etti. Yangının bitişikteki bina ve evlere sıçramaması için ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.