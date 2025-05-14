Erzurum’un Oltu ilçesinin yüksek kesimleri gece etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.Oltu ilçesinde gece saatlerinde yağan karla Köroğlu Ormanları’nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Geceyi Köroğlu Ormanları’nda kamp yaparak geçiren yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel, sabah karşılaştığı manzarayla hayrete düştü. Yücel, "Gece boyunca yağmur yağıyordu. Sabah uyandığımda ise her yerin beyaza büründüğünü gördüm. Gerçekten büyük bir sürprizdi" dedi.Bahar aylarında gelen bu ani kar yağışı doğaseverleri şaşırtırken, Oltu’nun zengin doğasının her mevsim farklı sürprizler sunabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.