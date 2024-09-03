ERZURUM (İHA) – Erzurum’da kadınlarda en çok Zeynep, erkeklerde ise Ahmet ismi bulunuyor. 2023 yılında Erzurum’da kızlara en çok Asel, erkeklere ise Alparslan ismi verildi.Erzurum ‘da ikamet edenlerin isimlerine bakıldığında erkekler için en çok Ahmet, Yusuf ve Mustafa, kızlar için ise Zeynep, Fatma ve Elif tercih edildiği görülüyor. Erkeklerde 6 bin 661 ile Ahmet, kızlarda 7 bin 494 ile Zeynep ismi listenin başına oturdu. Erzurum erkek isminde en çok tercih edilen diğer erkek isimleri; Murat, Mehmet, Ömer, İbrahim, Ali Fatih, Muhammet, Adem, Hüseyin, İsmail, Hasan, Abdullah, Osman, Emre, Muhammed, Yakup, Kadir, Furkan, Berat, Emirhan, Ömer Faruk, Yunus, Abdulkadir, Burak, Yasin, Emrah ve Recep oldu. Erzurum’da en çok tercih edilen kız isimleri ise; Ayşe, Hatice, Emine, Meryem, Merve, Esra, Kübra, Zehra, Büşra, Rabia, Tuba, Leyla, Songül, Melek, Hilal, Fadime, Özlem, Hülya, Yasemin, Dilek, Hiranur, Elanur, Yağmur, Sevda, Betül, Derya, Ebru ve Gamze oldu.İşte Erzurum’da revaçta olan isimlerErzurum’da 2023 yılında dünyaya gelen çocuklardan kızlara en çok Asel, Zeynep ve Zümra isimleri, erkeklerde ise Alparslan, Ömer Asaf ve Göktüğ isimleri verildi. Erzurum’da kızlarda Ecrin, Elif, Asya, Zehra, Gökçe, Ahsen, Azra, Meryem, Eslem, Defne, Elisa, Aysima, Eylül, Masal, Yüsra, Miray, Nehir, İkra, İkranur, Asel Mina, Ebrar, Hiranur, Lina, Asel Lina, Mihra, Amine, Büşra, Rabia, Öykü, Aybüke, Esila, Hafsa, Yaren, Efnan, Hümeyra, Nisanur, Alya, Belinay, Elif Zümra, Esmanur, Erva, Gülce, Irmak, Umay, Beren, Duru, Melisa, Meva, Sümeyye, Kumsal, Yağmur, Aslıhan, Asmin, Buğlem, Doğa, Ada, Afra, Almila, Asel, Zümra, Beyza, Damla, Rümeysa, Züleyha, Eda, Elanur, Eylül, Ada, Fatma, Hatice, Hatice Kübra, Hilal, Melek, Menesa, Neva, İlay ve İnci isimlerinin revaçta olduğu görülüyor. Ali Asaf, Muhammed Alparslan, Yusuf, Hamza, Kerem, Muhammed, Ali, Eymen, Miraç, Yiğit, Ali, Metehan, Alperen, Kerem Ali, Ömer, Mert, Yunus Emre, Miran, Eren, Mehmet Akif, Yusuf Eymen, Ali, Emir Asaf, Halil İbrahim, Muhammed Emi, Aybars, Berat, Ertuğrul, Yavuz Selim, Yiğit Hamza, Umut, Mustafa, Ayaz, Emir, Muhammed Asaf, Yağız, Yusuf Ali, Yiğit Efe, Ahmet, Aras, Muhammed, Muhammet Emin, Yağız, Efe, Çınar, Bura,k Furkan, Melikşah, Muhammed Eymen, Muhammet Ali, Kaan, Muhammet Alparslan, Oğuz Kağan, Yağız Ali, Talha, İbrahim, Bünyamin, Bilal ,Enes, Muhammed Emir, Ömer Ali, Ömer Faruk, Adar, Ali Eymen, Asaf, Baran, Batuhan, Efe, Kağan, Poyraz, Rüzgar, Yiğit, Ömer Selim, Arda, Yiğit, Alp, Yusuf İslam, Yağız Alp, Yakup, Tunahan, Muhammed Talha, Mahir, Kıvanç, Emirhan, Cihangir, Baturalp, Ali Osman, Abdullah, Alper, Alihan, Asil, Barlas, Bedirhan, Deni, Eymen Asaf, Gökalp, Kuzey, Muhammed Eren, Muhammed Salih, Muhammet Asaf, Murat, Miraç Efe, Osman, Ahmet, Eren, Barış, Buğra, Ege, Hasan, Ali, Mehmet Emin, Muhammed Efe, Muhammet, Selim, Yusuf Asaf, Yusuf Eren, Yiğithan(ERZ-NK-Y)