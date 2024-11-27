Erzurum’da yoğun kar yağışı ve soğuk hayatı adeta felç etmeye başladı. Çatılardaki buz sarkıtları ve kar birikintisi tehlike saçıyor.Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle binaların çatısında biriken kar ve buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Aşkale genelinde etkili olan kar yağışı sonrası özellikle yüksek binaların çatısında kar birikintisi oluştu. Hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte çatılarda oluşan ve boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları ise büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarını temizlemeye çalışırken, birbirlerini tehlike için uyardıkları görüldü.