Erzurum’da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının ilk ayında 90 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.Erzurum’da 2025 yılının ilk ayının trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum’da 2025 yılı Ocak ayına 90 ölümlü-yaralamalı kaza, 202 maddi hasarlı kazada 2 kişi vefat etti ve 165 yaralı kayıtlara geçti.