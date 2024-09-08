Erzurum’da polis sorumluluk bölgesinde Ağustos ayı içinde 173 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.Erzurum’da 2024 yılının ilk 8 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre; Erzurum’da 2024 yılı Ağustos ayı döneminde 173 ölümlü-yaralamalı kaza, 184 maddi hasarlı ve bu kazalarda 2 kişi öldü, 298 yaralı kayıtlara geçti.2024 yılı 8 aylık dönemde ise bin 55 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 604 maddi hasarlı ve bu kazalarda 19 kişi öldü, bin 890 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor.