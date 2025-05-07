Erzurum’da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Nisan ayında 109 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.Erzurum’da 2025 yılının Nisan ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum’da 2025 yılı Nisan ayında 109 yaralamalı kaza, 213 maddi hasarlı kazada 1 ölüm ve 202 yaralı kayıtlara geçti.Erzurum’da 2025 yılında ise 375 ölümlü-yaralamalı kaza, 868 maddi hasarlı kazada 5 ölü ve 694 yaralı kayıtlara geçti.