Erzurum’da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu malzemesi ele geçirdi.Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 26 Şubat 2025 günü Horasan, Karayazı ve Palandöken ilçelerinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında operasyonların düğmesine basıldı. Yapılan operasyonlarda; 256 gram bonzai, 33 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 8 adet tabanca şarjörü ve 10 adet bıçak ele geçirildi.Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alınırken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi.