Jandarma ekipleri Erzurum’un Oltu ilçesinde 183 metre kabloyu çalan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Şüpheliler jandarmanın “Dur” ihtarına uymadı, kaçarken yakalandı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Olur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 14 Aralık 2024 tarihinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesinde kullanılmayan maden ocaklarından elektrik malzemesi çaldığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı. Jandarma bu arada durumu Cumhuriyet Savcısına bildirerek hırsızlık şüphelisi şahısların içerisinde bulunduğu aracı 14 Aralık 2024 günü saat 19.30’dan itibaren takibe aldı. Aracın yakalanması maksadıyla 2 asayiş ve 1 JASAT Timi görevlendirildi. Ekipler Olur ilçesi maden ocakları bölgesinde yol kapaması yaptı. Şüpheli araç içerisinde bulunan şahıslar jandarma ekiplerinin “DUR” ikazlarına uymayarak bölgeden kaçmaya devam etti.Şüpheli araç yol üzerinde tesis edilen yol kontrol noktasında durduruldu ve 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aracın içerisinde bulunan çalıntı, farklı özelliklerde 183 metre uzunluğunda bakır kablo ile muhtelif malzemelere el konuldu.Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile “Gece vakti muhafaza altına bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.