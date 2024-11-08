Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzurum’un muhtelif yerlerinde yapılan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, “1 Ekim 2024 tarihinde Aşkale ilçesinde S.Z, H.A. ve L.Ç. isimli şahısların arazisinde 2 bin 943 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, bahse konu malzemeye el konularak şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir. 8 Ekim 2024 tarihinde Yakutiye ilçesinde Y.E.P. ve A.N. isimli şahıslara ait iş yerinde yapılan aramada; 3 bin 872 paket kaçak sigara, 994 adet elektronik sigara, 69 kg nargile tütünü, 255 kg tütün, bin 155 adet puro, 10 bin 250 adet sigara filtresi, bin adet sigara kağıdı, 620 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilmiş, bahse konu malzemelere el konularak şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir. 27 Ekim 2024 tarihinde Tekman ilçesinde A.K. ve M.K. isimli şahısların içinde bulundukları araçta yapılan aramada 10 gr bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, bahse konu malzemelere el konularak şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir.” denildi.Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde toplamda; 2 bin 983 kök kenevir bitkisi, 28 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 872 paket kaçak sigara, 994 adet elektronik sigara, 69 kg nargile tütünü, 255 kg tütün, bin 155 adet puro, 10 bin 250 adet sigara filtresi, bin adet sigara kağıdı, 620 adet İçi tütün ile doldurulmuş makaron, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet, ve 1 adet dedektör ele geçirildi.