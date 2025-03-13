Erzurum İl Müftülüğü tarafından Ramazan Ayı Programları kapsamında iyilik buluşmaları düzenleniyor."İylik Buluşmaları" kapsamında yapılan ziyaretlere; Şube Müdürü Mehmet Rasim Kasapoğlu, İl Engelli Koordinatörleri Cihan Şehri ve Ela Aydın katıldı.Erzurum Görme Engelliler Okulu ve Erzurum İşitme Engelliler Okulunda bulunan öğrencilere yönelik düzenlenen ziyarette; İl Engelli Koordinatörleri Cihan Şehri ve Ela Aydın tarafından "Ramazan, paylaşma ve iyilik" konusu hakkında öğrencilerle söyleşi düzenlendi.Program sonunda öğrencilere hediye ve iftarlık takdimi yapıldı.