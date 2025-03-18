Erzurum Müftülüğü’nün İyilik Haftası programları devam ediyor.Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde yürütülen "İyilik Haftası" programlarına bir yenisini daha ekleyen Erzurum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları, iftar programları düzenleniyor.Bu kapsamda ikincisi düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklar misafir edildi. Tarihi Müceldili Konağı’nda düzenlenen programa Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı M. Hanefi İspirli, İl Müftü Yardımcıları Dr. Sebahattin Erdoğan ve İsmail Yılmaz katıldı.