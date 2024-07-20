Erzurum’da işsizlik oranı % 7,3 oldu, istihdam oranı % 48,1 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı % 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il %23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il % 4,8 ile Sinop oldu. Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı % 48,3 olarak tahmin edildi. Erzurum % 7,3 ile 59’uncu sırada yer aldı. En yüksek istihdam oranı %58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %35,5 ile Siirt ilinde oldu. Erzurum’da istihdam oranı % 48,1 olarak gerçekleşti ve ülke sıralamasında 43’üncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı % 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı % 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %38,5 ile Siirt ilinde oldu. Erzurum’da iş gücüne katılma oranı % 51,9 oldu ve ülke sıralamasında 48’inci oldu.