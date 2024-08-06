Erzurum’da hakkında FETÖ’den 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. G. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.Konu ile ilgili Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 02.08.2024 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. G. (İhraç Öğretmen) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.