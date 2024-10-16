Erzurum’da bu yıl “Teknoloji ve Ahilik” temasıyla düzenlenen 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda heyecan devam ediyor.Kentte 4 gün sürecek 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na 17 ülkeden ve 81 ilden bin 3 kurum, 6 bin 691 katılımcı ve 2 bin 687 robot iştirak etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonla Milli Eğitim Bakanlığı; mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmayı, toplumda bu alana yönelik farkındalığı artırmayı ve öğrencilere edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmeleri için gerekli ortamı sağlamayı, öğrencilerin yeni ve özgün ürünler geliştirmelerini, bilimsel düşünme becerileri kazanmalarını ve girişimci bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.“Erzurum’da TEKNOFEST provası yapıldı”TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, Erzurum’un birçok anlamda robot yarışmasına uygun şartları taşıdığını belirterek, “TEKNOFEST’i bu yıl 11 ayrı yerde yaptık. Şu anda da Erzurum’dayız. TEKNOFEST’in Anadolu’ya, her yere, mazlum coğrafyalara, kadim coğrafyaların her tarafına yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Erzurum’da bu anlamda bir hava var. Çünkü bizim Anadolu’da kurduğumuz ilk bilim merkezi Erzurum. Hem kapsamı itibariyle hem bilgi şartları itibariyle gayet uygun bir yer. Erzurum bu işe ciddi anlamda sahiplendi. Tabii burada da mini bir TEKNOFEST havası olması gayet kıymetli, önemli. Bu milletin, Türk milletinin, Türk gençliğinin bu işe ne kadar ilgi ve alaka duyduğunu aslında akamete uğratılmış projelerin hayallerini yeniden ne kadar çok istediğinin en bariz göstergelerinden bir tanesi diyebiliriz. Bu anlamda TEKNOFEST havası Türkiye’yi sarmış durumda. Erzurum da bundan nasibini aldı” diye konuştu.İkiz kardeşler şampiyonada dikkat çekti16. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katkı sunduklarını ifade eden TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Cengiz Helvacı, “Organizasyonda birçok kurumla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 var. Teknoloji ile birlikte yürütüyoruz. Bu sene Erzurum’da gerçekleştiriliyor. Erzurum çok güzel, kadim bir şehir. Kurum olarak hem robot yarışmasını destekliyor ve aynı zamanda buraya üç tane çadır da yerleştirdik. Kitap satış mağazamız var. Özel olarak yüzde 20 indirim kampanyasıyla da buraya gelen ziyaretçilerimize satışta bulunuyorlar. Eğitmenlerimiz, gelen ziyaretçi çocuklarla birlikte etkinlikler gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.Yarışmaya katılan 6 bin 691 öğrenci içinde bulunan ikiz kardeşler Ayse Efsa ve Emine Erva Aydın, elektrikli araçlarda kullanılan akülerin daha uzun vadeli kullanımı ile ilgili geliştirdikleri proje ile dikkat çekti. İstanbul Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yarışmaya katılan öğrenciler ise otonom araç ve insansız hava aracı kategorilerinde katıldıklarını ifade ederken, “Erzurum’da zorlu rakiplerimiz var ama başarılı olmak için çaba harcayacağız” dedi.