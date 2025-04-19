Erzurum’da bulunan fotoğrafçı esnafı, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerden gelerek okulların yılsonu albümlerini yapan ve düşük fiyat veren imalatçı firmalara tepki gösterdi. Fotoğrafçı esnafı, "Okul katkı payı altında idarecileri ikna ederek, ekmeğimizle oynuyorlar" dediler.Erzurum’da faaliyet gösteren fotoğrafçı esnafı, şu günlerde oldukça dertli. Fotoğrafçılar, okulların yıl sonu mezuniyet albümü yapıldığı bu sezonda, emek mücadelesi veriyorlar. Okulların mezun olan bölümlerinin mezuniyet albümü yaptırdığı fotoğrafçı esnafının başı büyükşehirlerden gelen imalatçı firmalarla dertte.Büyük imalatçı firmalarının gözünü Anadolu şehirlerine çevirdiğini söyleyen fotoğrafçı esnafı, "Bizler yıllardır Erzurum’da zor şartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu memleketin karını, soğuğunu çekiyor zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Birçok fotoğrafçı esnafımız gelişen teknoloji ve şartlar nedeniyle işyerini kapatmak zorunda kaldı.Bizler her yıl sonu okullara mezuniyet albümleri hazırlıyoruz. Fakat son yıllarda işlerimize büyükşehirlerden gelen imalatçı güçlü firmalar ortak olmaya başladı. Bu firmalar okullara giderek bizlerden bir miktar daha indirimli fiyat vererek işlerimizi elimizden alıyorlar. Bizler bu firmalarla aynı fiyatı veremiyoruz. İmalatçı olduklarından dolayı daha düşük fiyatlara mal ediyorlar. Sonuçta bizlerde hazırladığımız albümleri başka şehirlerde yaptırıyoruz. Bu firmalar okullarda idarecileri ikna ederek okula para yardımında bulunuyor ve işleri alıyorlar. Fiyat farkı fazla olmamasına rağmen okul katkı payı nedeniyle idareciler bu firmaları tercih ediyor. Alınan katkı paylarının Okul Aile Birliği’nde kaydının olup olmadığını da bilmiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu konuya müdahil olmasını istiyoruz. Okul idarecileri bu konuda uyarılmalıdır. Küçük bağışlarda Erzurum esnafı mağdur edilmemelidir. Sonuçta bizlerde bu kentte vergi veriyor, istihdam sağlıyor, ekonomik mücadele veriyoruz. Geçen yıl bağlı olduğumuz esnaf odası başkanı ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüştük. Gerekenin yapılacağı sözü verilmişti. Fakat bu yıl da aynı şeyler yaşanıyor." dediler.