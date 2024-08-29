Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından A. Y. (Emekli) isimli şahıs yapılan işlemlerinin ardından çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak ceza evine konulurken, R. K. (ihraç veri kontrol işletmeni) ; D. S. (aktif kamu çalışanı-sekreter) ve F. S. (aktif kamu çalışanı-öğretmen) adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi,