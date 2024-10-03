Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçme mücadele kapsamında il genelinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 76 jandarma devriyesi, 398 jandarma ve İl Göç İdaresi personeli ile birlikte 59 noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama yapıldı.Uygulama neticesinde 5 bin 759 şahsın arama kaydı sorgusu yapıldı, 52 metruk bina ve 49 umuma açık yer kontrol edildi.Yapılan titiz çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalanarak ilgili makamlara sevk edildi.