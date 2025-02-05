Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında MNG AVM’nin katkılarıyla farkındalık etkinliği düzenledi.Etkinlikte vatandaşlara meme, rahim ağzı (serviks) ve kalın bağırsak kanseri taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve çocuk gelişimi uzmanı hizmetlerinin ücretsiz olduğu anlatıldı. Kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılarak vatandaşların sağlık durumları değerlendirildi.Kanserin en önemli nedenlerinden biri olan sigara kullanımı konusunda da farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Sigara bırakma poliklinikleri tanıtılırken, katılımcıların solunum havasındaki karbonmonoksit düzeyi ölçüldü ve sigaranın vücuda etkileri anlatıldı.İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. E. Füsun Karaşahin, etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kanser önlenebilir bir hastalıktır ve taramalar sayesinde erken teşhis edilebilir. Erken teşhis, tedavinin daha kolay ve etkili olmasını sağlar. Ülkemizde kanser hastalarına en güncel tedavi yöntemleri sunulmaktadır. Tüm halkımızı Aile Sağlığı Merkezleri ve KETEM’e gelerek ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaya davet ediyoruz."Etkinlik, halkın bilinçlenmesine katkı sağlayarak kanserle mücadelede erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlattı.