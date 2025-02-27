Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Prefabrik Birliği tarafından, Erzurum’da "Deprem ve Beton Prefabrikasyon Teknolojisi" çalıştayı düzenlendi.İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen çalıştayın açılışında; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Melih Ermancık, Türkiye Prefabrik Birliği Başkanı Şener Yaşar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir birer konuşma yaptı."Büyük bir sorumluluk taşıyoruz"Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, herkesi yakından ilgilendiren, şehirlerin geleceğini doğrudan etkileyen çok önemli bir konu için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu çalıştay, yalnızca bir teknik toplantı değil, aynı zamanda geleceğimizi daha güvenli, daha sağlam temeller üzerine inşa etme iradesinin güçlü bir göstergesidir. Çünkü biz biliyoruz ki, şehirlerimizi afetlere karşı dayanıklı hale getirmek, sadece bugünü değil, yarınları da kurtarmak demektir. Yapılarımızı sağlam hale getirmek, sadece fiziksel binaları güçlendirmek değil, insanlarımızın hayatlarını ve umutlarını güvence altına almak demektir. Ülkemiz, dünya üzerinde en yüksek deprem riski taşıyan bölgelerden birinde yer almaktadır. Geçmişte yaşadığımız depremler, bizlere bu gerçeği defalarca hatırlattı. Özellikle son yıllarda yaşanan büyük depremler, binlerce canımızı yitirmemize ve kentlerimizin büyük yıkımlara uğramasına neden oldu. Her acı deneyim, bizlere bir kez daha şunu gösterdi: "Deprem öldürmez, ihmal öldürür." Erzurum da bu gerçeklerden muaf değil. Tarih boyunca birçok kez büyük depremlerle sarsılan bu kadim şehrimiz, Doğu Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle riskli bölgeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, bizler yalnızca bir belediye başkanı olarak değil, bu şehrin bir evladı olarak da büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Erzurum’u depreme dayanıklı hale getirmek, sadece bir belediyecilik meselesi değil, aynı zamanda bir vatan borcudur, bir gelecek meselesidir" şeklinde konuştu.Uzmanlar isimlerden dikkat çeken başlıklar"Deprem ve Beton Prefabrikasyon Teknolojisi" çalıştayında, konusunda uzmanlar isimler katılımcılara önemli başlıklarda sunumlar yapacak. İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi, İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Yüksel "Deprem Mühendisliği ve Deprem Etkisinde Güvenli Tasarım", İnşaat Müh. Günkut Barka "Beton Prefabrikasyon Teknolojisi", İnş. Y. Müh. Şerif Güner, "Prekast Betonarme Yapıların Tasarım ve Güçlendirme Esasları" ve Prof. Dr. Mucip Tapan "Bina Deprem Yönetmeliğine Uygun Olarak Yapılan Mafsallı Birleşimlerin Kahramanmaraş Depremlerindeki Davranışları" konularını anlatacak.