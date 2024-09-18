Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde "Doğu Anadolu Bölge Finali" gerçekleştirildi.Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık öğrencilerinin motivasyon ve özgüvenlerini arttırmak, bilgi ve beceri düzeylerini sınamalarını sağlamak ve birbirleriyle kaynaşma ve tanışma fırsatları sunmak amacıyla düzenlenen yarışmada bölge finalleri gerçekleştiriliyor. İllerinde birinci olan hafızlar, bölge finallerinde ter döküyor. Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde "Doğu Anadolu Bölge Finali" gerçekleştirildi.Erkek ve kız öğrenciler olarak iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmalar, tarihi Lala Mustafa Paşa Camii ile Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu yapıldı. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi İbrahim Noğman’ın komisyon başkanlığı yaptığı yarışmalara Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli, ve Van il birincileri katıldı. Yarışma sonucunda kız öğrenciler kategorisinde Elazığ Kovancılar Septi Kız Kur’an Kursu öğrencisi Kübra Arslan, erkek öğrencilerde ise Bitlis Ahlat Şehit Eren Öztürk Kur’an Kursu öğrencisi Musab İlci bölge birincisi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.Komisyon Başkanı İbrahim Noğman; "Bugün burada Kur’an’ın lafzı ile kulaklarımız ve kalplerimiz nasiplendi. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz de az çok heyecan olmasına rağmen Kur’an-ı en güzel şekilde okumak için çaba gösterdiler. Yarışmaya katılan öğrencilerimize, hocalarına ve yarışmaya ev sahipliği yapan Erzurum İl Müftülüğüne teşekkür ediyorum." dedi.İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan ise; "Bu yarışmada birinci değil bir inci seçiyoruz. Rabbim hepsini Kur’an’a hadim olmaya muvaffak kılsın. Bizler için tüm öğrenciler bir incidir. Hepsini yarışmaya katılma cesaretlerinden dolayı tebrik ederim." şeklinde konuştu. Etkinlik sonrası yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediye verildi.