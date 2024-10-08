Erzurum polisi Eylül ayı içinde yaptığı denetimlerde 167 bin 731 şahıs ve 28 bin 492 aracı sorguladı.1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 167 bin 731 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 28 bin 492 araç denetlendi. Umuma açık 845 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 859, metruk binalarda bin 642 denetim gerçekleştirildi. 980 araca cezai işlem uygulandı. 321 kişi bakayadan ve aranan 150 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 75 narkotik madde operasyonunda 13.732,64 gram narkotik madde ele geçirildi. 18’ü kurusıkı, 13 tabanca, 9 av tüfeği, 292 fişek ve 106 bıçak ele geçirildi.