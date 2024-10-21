Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu, bilirkişilik müessesesini ele almak için bir program düzenledi. Taraflar karşılaşılan sorunları ve çözümleri dile getirdi.Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Bilirkişilik Müessesesi Yargılama Aşamasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu programda, konunun tarafları bir araya geldi, sistemde karşılaşılan sorunlar gündeme getirildi. Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel, bilirkişilik müessesesinin hukuk sistem için çok önemli ve değerli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu vesile ile hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız, akademisyenlerimiz ve bilirkişilerimizle bir araya gelerek bilirkişilik kurumunun karşı karşıya olduğu sorunları, onların çözüm yollarını ilk ağızdan paylaşma imkanı bulduk. Değerli katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.Başsavcı Aydemir: “Yargılamaları hızlandırıcı özelliğe sahip”Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, bilirkişiliğin konumu itibariyle yargılamaların belki de en önemli, özellikle teknik konu gerektiren, uzmanlık gerektiren konularda kurumlarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, “İyi hazırlanmış bir bilir kişi raporu, tüm sefahatleri kapsayan, tüm soruları cevaplayan, tek seferde iyi bir şekilde sonuçlandıran bir bilirkişi raporu yargılamaları son derece hızlandırıcı bir etkiye sahip. Bilir kişiliğin önemi değeri o kadar net bir şekilde aslında ceza mahkemesi kanununda ortaya konulmuş ki, hakimin reddi ile aynı sebeplerden reddedilen bir kurum olarak CMK 69’ncu maddede açık hükümle bu belirtiliyor. Yani düşünün taraflar hakimin reddi sebeplerini ki, hakim yargılamanın ana aktörü ile bilirkişinin reddi sebeplerini yasa koyucu aynı derecede tutmuş. Bu ne demek? Ne kadar kıymetli ve değerli bir iş yaptığınızın göstergesi demek. Aynı zamanda bilirkişilikten çekinme sebeplerini de yargılamaların en önemli delili olan tanıklıktan çekilme sebepleriyle eşdeğer tutmuş. Bu da gösteriyor ki, bilirkişiliğe kanun koyucumuz üst seviyede bir konumlandırma yapmış. Bilirkişilerimiz tıpkı hakimlerimiz gibi tarafsız, bağımsız, objektif, bilimsel kriterlere göre hareket eden, taraflarla bağlantı kurmayan, iki tarafta bir arada iken değerlendirme yapan, onların görüşünü alan yani hakimin tüm vasıflarını bünyesinde toplaması gereken bir özelliğe sahip olmalı.” şeklinde konuştu.Sorunlar tek tek not alındıAçılış konuşmalarından sonra katılımcılar bilirkişilikle alakalı karşılaşılan sorunların birinci ağızdan iletme imkanı bulurken, Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir tek tek not aldı.