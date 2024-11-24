Meteorolojinin Erzurum için uyarısını yaptığı kar yağışı, gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.Kentte akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı zaman zaman trafikte olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Erzurum-Tekman yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma geçici olarak kapatılırken, Valilik olumsuz hava şartlarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam etmesi beklendiğinden olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verdi.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve çevresi için 27 Kasım’a kadar 3 gün boyunca kar yağışı tahmininde bulundu. Kar yağışı ile birlikte Erzurum’da sıcaklıklar da düşmeye başladı. Sıcaklıkların yer yer eksi 14’lere kadar düşmesi beklenirken, ekipler yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor.