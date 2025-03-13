Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 5 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışma kapsamında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan aranan M.K.(28), Ş.D.(28), N.Ş. (32), S.Ç. (38) ile 2 ayrı Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan, 3 ayrı Tehdit suçundan aranan ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. (40) isimli şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.Yapılan açıklamada, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.